В Госдуму внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий обязать маркетплейсы показывать в первых 5 позициях своих каталогов и результатах поиска товары, произведенные в России. Документ законопроекта появился на сайте нижней палаты парламента 3 февраля.

"Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске в топе только отечественная продукция. <...> От сладкого алтайского меда до чебоксарского трикотажа. Более того, так мы сможем заявить о себе на весь мир. Ведь наши маркетплейсы выходят сейчас на международную арену", - цитирует одного из авторов законопроекта Дмитрия Гусева (СРЗП) РИА "Новости".

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на "приоритетную поддержку товаров отечественного производства". При этом критерии отнесения товаров к товарам отечественного производства предлагается определить правительству Российской Федерации.

Напомним, что в декабре 2024 года в Заксобрании Петербурга на заседании экспертной группы профильной комиссии по инвестициям представители бизнеса так же предлагали обязать маркетплейсы размещать отечественные товары на первых позициях в выдаче.

Добавим, что 27 января Дмитрий Гусев также предложил запретить продажу украинских товаров на маркетплейсах.

фото ЗАКС.Ру