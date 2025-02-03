ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:39

В Госдуму внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий обязать маркетплейсы показывать в первых 5 позициях своих каталогов и результатах поиска товары, произведенные в России. Документ законопроекта появился на сайте нижней палаты парламента 3 февраля.

"Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске в топе только отечественная продукция. <...> От сладкого алтайского меда до чебоксарского трикотажа. Более того, так мы сможем заявить о себе на весь мир. Ведь наши маркетплейсы выходят сейчас на международную арену", - цитирует одного из авторов законопроекта Дмитрия Гусева (СРЗП) РИА "Новости"

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на "приоритетную поддержку товаров отечественного производства". При этом критерии отнесения товаров к товарам отечественного производства предлагается определить правительству Российской Федерации.

Напомним, что в декабре 2024 года в Заксобрании Петербурга на заседании экспертной группы профильной комиссии по инвестициям представители бизнеса так же предлагали обязать маркетплейсы размещать отечественные товары на первых позициях в выдаче. 

Добавим, что 27 января Дмитрий Гусев также предложил запретить продажу украинских товаров на маркетплейсах. 

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама