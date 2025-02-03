Комздрав перешел вице-губернатору Омельницкому

Контроль за деятельностью комитета по здравоохранению, управления ветеринарии и комитета информатизации и связи временно будет вести вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий, выяснил ЗАКС.Ру. Ранее за работу этих ведомств отвечал вице-губернатор Олег Эргашев, который сложил полномочия по собственному желанию 22 января.

Полномочия по координации деятельности ведомств, которые входили в зону ответственности Эргашева, были переданы Омельницкому с 25 января, следует из распоряжения губернатора Александра Беглова от 24 января.

Напомним, Омельницкий до назначения в Смольный возглавлял администрацию Петроградского района. За ним закрепили комитет имущественных отношений, комитет по охране памятников, а также управление по развитию садоводства. Подробнее о карьере Омельницкого - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру