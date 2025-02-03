МО "Пороховые" закупило две тысячи билетов на концерт шлягеров в Ледовом дворце

Администрация МО "Пороховые" потратила 3 млн рублей на покупку билетов на концерт "Шлягер года — 2024 "НаРодные песни"" в Ледовом дворце, согласно информации на портале госзакупок. За эти деньги мероприятие смогут посетить до двух тысяч жителей округа.

Исполнителем контракта выступает зарегистрированное в Камчатском крае ООО "Пастель". Согласно спецификации билетов, места на концерте располагаются в зрительном зале напротив и с левого бока от сцены.

На сайте Ледового дворца о мероприятии говорится, что это "концерт, аналогов которому нет на всём постсоветском пространстве". Зрителям обещают "только шлягеры", услышав которые, хочется "слушать и слушать, танцевать и подпевать".

Всего на четырехчасовом концерте планируется исполнение 60 песен, созданных как в советское время, так и в наши дни. Речь идет об эстрадных композициях и песнях в стиле шансон. Ожидается, что на сцену выйдут Татьяна Буланова, Светлана Рерих, Юрий Охочинский, Виктор Ночной и другие исполнители. Также сообщается о приглашении 20 детских коллективов со всей России.

В 2024 году "Пороховые" отметились приобретением 3,3 тысячи входных билетов в цирк на общую сумму 5 млн рублей. Осенью администрация МО "Поселок Саперный" купила 70 билетов на "Супердискотеку 90-х" за 286 тысяч рублей. Среди артистов на мероприятии были заявлены "Мальчишник", "Корни", "На-На", "Кар-мэн" и Серега.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру