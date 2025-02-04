Суд отказал в повторном приводе свидетелей по делу активистки Абрамовой

На очередное заседание Куйбышевского суда по делу переводчицы Елены Абрамовой, обвиняемой в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за проведения пацифистских пикетов в 2023 году, не явился ни один из девяти вызванных свидетелей, передает 4 февраля корреспондент ЗАКС.Ру. Попытка адвоката Игоря Скачко добиться повторного вызова наткнулась на отказ судьи. В числе тех, кого хотела выслушать защита, оказались два сотрудника полиции.

О том, что принудительные приводы свидетелей не исполнены, судья заявил в начале прошедшего заседания, сославшись на полученные рапорты от службы судебных приставов. Документы будут приобщены к материалам уголовного дела, присовокупил он к сказанному.

В ответ адвокат попросил повторить попытку вызова свидетелей на заседание. "Неявка по вызову суда является проявлением неуважения, по мнению защиты, к суду", — высказал при этом свое мнение он. Решение о принудительном вызове свидетелей было вынесено на прошлом заседании суда.

Абрамова поддержала ходатайство, заметив при этом, что имеет право выслушать показания всех свидетелей по делу.

Судья, однако же, не счел нужным вновь вызывать свидетелей. По его мнению, сделанные ранее попытки можно счесть достаточными и впредь их не предпринимать.

— Оснований для повторного их привода в судебное заседание суд не усматривает. Поэтому в удовлетворении ходатайства о приводе в судебное заседание указанных девяти лиц суд отказывает, — резюмировал судья.

Выслушав решение, Скачко попросил отложить заседание для подготовки ходатайства об исключении ряда доказательств. Из его пояснений следовало, что защита намеревалась обратиться с соответствующим ходатайство после допроса двух свидетелей, выступавших понятыми при выемке следователем документов.

Это ходатайство судья удовлетворил, вслед за чем заседание было завершено. Следующее состоится во вторник, 11 февраля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру