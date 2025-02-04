Зампредом КГА назначили бывшего первого замглавы Госстройнадзора Косенко

На должность заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре назначен Сергей Косенко, следует из опубликованного 4 февраля сообщения ведомства. Само назначение состоялось днем ранее.

"На должность заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре назначен Сергей Михайлович Косенко", — рассказали в комитете.

До последнего времени чиновник занимал пост первого зампреда петербургского Госстройнадзора. До этого он там же возглавлял юридическое управление. На сайте Госстройнадзора он по-прежнему числится в числе руководителей.

Косенко родился в 1979 году, имеет юридическое образование. Помимо этого, в 2016 году он прошел переподготовку в Московском архитектурном институте по программе градостроительного развития территорий.

Накануне стало известно о том, что контроль за работой городского комитета по здравоохранению возложили на вице-губернатора Владимира Омельницкого. До этого это была сфера ответственности Олега Эргашева, но он покинул занимаемый пост 22 января.

Фото: сайт Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга