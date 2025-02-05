Бельский отправился на заседание Совета законодателей в Северную Осетию

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский не смог принять участие в пленарном заседания парламента 5 февраля. Сегодня спикер находится в Северной Осетии, во Владикавказе - там проходит заседание комиссии Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства, рассказала ЗАКС.Ру глава пресс-службы ЗакСа Наталья Жохова. Заседание вместо Бельского ведет вице-спикер парламента Николай Бондаренко.

Это не первая рабочая поездка спикера Бельского в 2025 году. В январе он с коллегами ездил доставлять гуманитарный груз военнослужащим из Ленинградского полка в зону специальной военной операции.

Сегодня в повестке заседания петербургского парламента вопросы о федеральной инициативе по созданию реестра домашних животных, а также новое предложение по поддержке поднятия престижности промышленной отрасли. Также в окончательном чтении принят закон, предусматривающий штрафы за парковку на эксплуатационной разметке.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру