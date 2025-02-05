Депутат Госдумы от СРЗП попросил проверить импортную колу

Письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой тщательнее проверять ввозимые в Россию газировки компании The Coca-Cola Company направил депутат Дмитрий Гусев (СРЗП), сообщает ТАСС 5 февраля. Парламентарий также обратился к руководителю Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву, председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорю Караваеву и главе Ассоциации компаний интернет-торговли Артему Соколову.

Проверке предлагается подвергнуть напитки Coca-Cola, Sprite, Fanta и Fuze Tea. В документе отмечается, что ранее в западноевропейских СМИ появилась информации о том, что бельгийская "дочка" The Coca-Cola Company отзывает отдельные партии продукции в нескольких странах Европы из-за повышенного содержания хлоратов в некоторых напитках.

Гусев опасается, что напитки, отозванные в европейских странах, могут попасть в Россию через параллельный импорт. Он также полагает, что превышение токсичных веществ якобы возможно и в других партиях.

"Необходимо усилить контроль и исключить их присутствие на полках российских магазинов, пока не будет подтверждена их безопасность", - прокомментировал свое решение депутат.

Роспотребнадзор 1 февраля заявлял, что продукция компании Coca-Cola, содержащая токсичные вещества, не попала на российский рынок.

Напомним, что в конце января стало известно, что вместе с партией сушеного перца в Петербург попало опасное насекомое.

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