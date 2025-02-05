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Новости 12:42

Со здания Двенадцати коллегий сняли 12 кондиционеров

фото ЗакС политика Со здания Двенадцати коллегий сняли 12 кондиционеров

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) спустя четыре года добился демонтажа внешних блоков кондиционеров со здания Двенадцати коллегий через исполнительное производство, сообщает пресс-служба КГИОП 5 февраля. 

В ходе проверки состояния объекта в январе 2021 года работник КГИОП зафиксировал 12 внешних блоков кондиционеров на фасаде здания Двенадцати коллегий, признанного объектом культурного наследия федерального значения. В связи с этим КГИОП направил исковое заявление в Арбитражный суд Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.

Суд в ноябре 2021 года принял решение, согласно которому СПбГУ, являющийся владельцем здания, в течение 12 месяцев должен был демонтировать 12 внешних блоков кондиционеров. Отметим, в опубликованном на сайте Арбитражного суда решении также указывается, что вуз был оштрафован на 30 тысяч рублей за  "нарушение условий охранного обязательства". Судя по приложенным к карточке дела документам, вуз просил отсрочки в исполнении решения по демонтажу в связи с возникшими затруднениями при организации работ, однако суд в этом отказал. 

В январе 2025 года вузом наконец были выполнены требования по снятию кондиционеров с главного здания университета.  

Напомним, что в январе стало известно, что с фасада Казанского собора демонтируют контактную сеть троллейбусов в течение двух лет. 

фото с сайта КГИОП


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