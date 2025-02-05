Со здания Двенадцати коллегий сняли 12 кондиционеров

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) спустя четыре года добился демонтажа внешних блоков кондиционеров со здания Двенадцати коллегий через исполнительное производство, сообщает пресс-служба КГИОП 5 февраля.

В ходе проверки состояния объекта в январе 2021 года работник КГИОП зафиксировал 12 внешних блоков кондиционеров на фасаде здания Двенадцати коллегий, признанного объектом культурного наследия федерального значения. В связи с этим КГИОП направил исковое заявление в Арбитражный суд Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.

Суд в ноябре 2021 года принял решение, согласно которому СПбГУ, являющийся владельцем здания, в течение 12 месяцев должен был демонтировать 12 внешних блоков кондиционеров. Отметим, в опубликованном на сайте Арбитражного суда решении также указывается, что вуз был оштрафован на 30 тысяч рублей за "нарушение условий охранного обязательства". Судя по приложенным к карточке дела документам, вуз просил отсрочки в исполнении решения по демонтажу в связи с возникшими затруднениями при организации работ, однако суд в этом отказал.

В январе 2025 года вузом наконец были выполнены требования по снятию кондиционеров с главного здания университета.

Напомним, что в январе стало известно, что с фасада Казанского собора демонтируют контактную сеть троллейбусов в течение двух лет.

фото с сайта КГИОП