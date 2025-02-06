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Новости 9:58

Константин Звоник назначен вице-губернатором Петербурга

фото ЗакС политика Константин Звоник назначен вице-губернатором Петербурга

Константин Звоник занял пост вице-губернатора Петербурга. Теперь он будет координировать работу комитета по здравоохранению, комитета по информатизации и связи, а также управления ветеринарии. Постановление о назначении подписал губернатор города Александр Беглов, сообщили 6 февраля в пресс-службе Смольного.

Звоник окончил Первый медуниверситет имени академика Павлова. Занимал должность специального представителя губернатора с октября 2021 года, участвуя среди прочего в совещаниях по цифровизации медицинских учреждений. До назначения на должность вице-губернатора он возглавлял Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Петербурга. 

Предыдущий вице-губернатор Олег Эргашев покинул должность 22 января по собственному желанию. Он курировал комитет по здравоохранению с 2020 года. После контроль за деятельностью комздрава, управления ветеринарии и комитета информатизации и связи временно перешел вице-губернатору Петербурга Владимиру Омельницкому.

фото из Telegram-канала Константина Звоника


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