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Новости 16:23

Добровольцы из Петербурга помогут очищать побережье Черного моря от мазута

фото ЗакС политика Добровольцы из Петербурга помогут очищать побережье Черного моря от мазута

Группа из 20 добровольцев отправилась из Петербурга в Анапу для очистки черноморского побережья после экологического происшествия, связанного с аварией танкеров, сообщила пресс-служба ЗакСа 6 февраля.

Организатором поездки стал Гуманитарный Добровольческий Корпус при поддержке Законодательного собрания города. Участников экологической миссии пришли проводить члены Детского общественного совета. Также на мероприятии присутствовали представители ЗакСа Петербурга Александр Малькевич и Константин Чебыкин, а также члены Молодежного парламента с плакатами.

Депутаты подчеркнули, что на протяжении двух недель добровольцы будут работать на месте, устраняя последствия разлива нефти и загрязнения побережья.

ЗАКС.Ру ранее писал о том, что 15 декабря в Черном море столкнулись танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 29 членов экипажа. Людей получилось спасти, однако предотвратить разлив нефтепродуктов не удалось. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря назвал последствия этой аварии "экологической бедой".

фото пресс-службы ЗакСа


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