В Госдуму внесли поправку к проекту о реформе МСУ

Депутаты Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным внесли поправки к законопроекту "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Поправки стали межфракционными и получили поддержку представителей "Единой России", ЛДПР и "Новых людей", сообщила пресс-служба ГД 7 февраля.

Поправки позволят регионам самостоятельно выбирать модель местного самоуправления, учитывая местные особенности. В случае принятия новой редакции субъекты РФ смогут решить, сохранять ли двухуровневую систему с сельскими и городскими поселениями или переходить на одноуровневую структуру.

"Наша страна огромная и субъекты разные. При выборе системы местного самоуправления важно учитывать и социально-экономические, и исторические особенности каждой территории", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он добавил, что в ряде регионов первичный уровень управления играет значимую роль и помогает оперативно решать проблемы граждан.

О законопроекте "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" активно говорили в 2022 году - он предусматривал обязательный переход на одноуровневую систему. Инициативу разработали депутат ГД Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Этот подход вызвал возражения регионов, председателя Госдумы и некоторых депутатов, так как он не повышает качество и авторитет органов местного самоуправления, а наоборот, ставит его в уязвимое положение, дав возможность губернатору определять глав муниципалитетов и местных администраций, предлагая на эти должности своих претендентов. Против муниципальной реформы выступили и петербургские депутаты. Внесенные поправки должны изменить ситуацию.

фото: ЗАКС.Ру