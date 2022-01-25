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Новости 15:19

"Россия никогда так не управлялась со времен реформ Александра II": Дмитриева раскритиковала закон об МСУ

фото ЗакС политика "Россия никогда так не управлялась со времен реформ Александра II": Дмитриева раскритиковала закон об МСУ

Представляющая Петербург в Государственной думе депутат Оксана Дмитриева выступила с позицией относительно законопроекта единороссов, по которому органы местного самоуправления предлагается подчинить системе исполнительной власти. По мнению Дмитриевой, при императоре Александре II, проведшем земскую реформу, управление государством строилось на более эффективных и современных механизмах, чем это предлагают авторы законопроекта.

"В целях пресловутой оптимизации фактически ликвидируется два низовых уровня, которые существовали испокон веков. Последний уровень публичной власти - городской или муниципальный округ, по-старому уезд. Нет ни волостей, ни сел, ни деревень. <... > Получается, что 150 лет назад в России было больше местного самоуправления", - написала член Партии роста в своем Telegram-канале.

Отдельное внимание Дмитриева уделяет возможности "миграции" представителя власти из муниципального депутата в главы администрации и наоборот. С ее точки зрения, таким образом инициируется "полная чехарда с разделением функций представительной и исполнительной власти".

Ранее с заявлением против законопроекта Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса под названием "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" выступила с коллективным заявлением фракция "Яблока" в Законодательном собрании Петербурга. Напомним, что законопроект, в частности, открывает возможность для губернаторов увольнять мэров городов, которые плохо справляются с поручениями первых. 


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Упоминаемые персоны
Дмитриева Оксана Генриховна 

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