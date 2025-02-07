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Новости 17:44

В ЗакСе не запланировано мероприятий ко Дню святого Валентина

фото ЗакС политика В ЗакСе не запланировано мероприятий ко Дню святого Валентина

Программа мероприятий Законодательного собрания Петербурга не предусматривает каких-либо специальный меропритий по случаю Дня святого Валентина, выяснил ЗАКС.Ру. В парламенте 14 февраля в повестке заявлено лишь заседание комитета по законодательство под руководством депутата Всеволода Беликова

Из торжественных событий на предстоящей неделе в Мариинском дворце запланировано награждение спортсменов Федерации кёрлинга Петербурга. Оно состоится в среду, 12 февраля, после пленарного заседания Заксобрания. Отметим, в этот день в рамках правительственного часа отвечать на вопросы парламентариев будет вице-губернатор Евгений Разумишкин. Тема беседы должна быть посвящена уборке города в зимний период. 

Отметим, председатель Заксобрания Александр Бельский уже рассказывал ЗАКС.Ру, что не отмечает так называемый "День всех влюбленных". Спикеру ближе День Петра и Февронии, который отмечается 8 июля, поскольку он православный.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Бельский Александр Николаевич 




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