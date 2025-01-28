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Новости 17:45

Разумишкин 12 февраля расскажет депутатам об уборке снега в Петербурге

фото ЗакС политика Разумишкин 12 февраля расскажет депутатам об уборке снега в Петербурге

У депутатов Законодательного собрания Петербурга 29 января начали собирать вопросы к правительственному часу, на котором докладчиком выступит вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, который курирует в городе вопросы ЖКХ, сообщили ЗАКС.Ру несколько собеседников в городском парламенте. Депутатскому корпусу предложено подготовить волнующие их вопросы до пятницы, 31 января. 

Выступление Разумишкина запланировано на 12 февраля. Встреча будет посвящена уборке города в зимний период. В зону ответственности Разумишкина входит работа жилищного комитета, комитета по благоустройству, а также ГЖИ и ГАТИ. 

Напомним, с начала января в Петербурге произошел ряд инцидентов с падением наледи с крыш домов. Несколько горожан получили травмы различной степени тяжести. Случаи травмирования горожан стали поводом для уголовного дела. Неделей ранее сотрудники Следственного комитета общались с чиновниками районных администраций и работниками управляющих компаний. Также на ситуацию обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Разумишкин Евгений Николаевич




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