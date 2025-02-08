Беглов принял участие в панихиде по Петру Первому

В Петропавловском соборе прошла панихида по Петру Первому, который скончался в этот день ровно 300 лет назад. На мероприятии 8 февраля присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко, а также вице-губернаторы Алексей Корабельников, Сергей Кропачев, Валерий Москаленко, Евгений Разумишкин, Владимир Омельницкий и другие. Панихиду отслужил митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий.

К надгробию первого российского императора возложили цветы Александр Беглов, митрополит Варсонофий и Алексей Миллер. После церемонии губернатор также возложил цветы к памятнику "Медный всадник" на Сенатской площади.

В продолжение дореволюционной традиции на надгробие императора был помещен освященный митрополитом серебряный венок с надписью "Основателю Санкт‑Петербурга от благодарных потомков". Рядом с захоронением Петра Первого во время церемонии были установлены копии Полкового знамени 1712 года и Андреевского флага, изготовленные на средства Газпрома. Ко дню смерти Петра Первого Петербургским монетный двор выпустил памятную медаль "300 лет со дня кончины Петра Великого".





На церемонии губернатор также заявил, что начинания Петра I продолжает нынешний президент России Владимир Путин. Эту мысль он озвучивал уже неоднократно.

"Лучшее, что мы можем сегодня сделать в память о Петре – это помочь нашему президенту. Работать, не жалея сил, на благо Отечества. Ещё больше укреплять нашу армию, развивать науку и технологии," - заявил глава города.

Помимо панихиды, в городе пройдут другие мероприятия, посвященные памяти Петра Первого. Выставки и лекции подготовили музеи и библиотеки города, а также Петербургская епархия.

Световые проекции, посвященные Петру, появятся на зданиях города по инициативе комитетов Смольного и предприятия "Ленсвет". Проекции можно будет увидеть на здании Российской национальной библиотеки на Садовой улице, на стене дома 85А на 8-й линии Васильевского острова и на фасаде дома на Шпалерной улице, 44Б. Они начну работать в 17:40 8 февраля и будут украшать здания до 8:50 10 февраля в соответствии с графиком наружного освещения.

фото пресс-службы Смольного