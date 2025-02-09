"Я лично могу чего-то не знать": Песков о возможной беседе Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о якобы состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, о котором писали западные СМИ, передает ТАСС днем 9 февраля. Американская газета The New York Post со ссылкой на слова Трампа писала, что он якобы обсуждал с Путиным по телефону вопрос урегулирования ситуации на Украине.

"По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - приводит слова Пескова ТАСС.

Официально российская сторона еще ни разу не сообщала о контактах Путина с Трампом после избрания последнего на новый президентский срок. Тем не менее сами лидеры России и США неоднократно высказывались о своей готовности к диалогу. Например, Путин заявил об этом 24 января, меньше чем через неделю после инаугурации Трампа. Также об ожидании "сигналов" от США говорил сам Песков. Сам Трамп говорил, что готов встретиться с президентом России "в любое время".

Константин Леньков / Фото Кремль