Кристина Черемных возглавила петербургское отделение партии "Зеленые"

Депутат МО "Автово" Кристина Черемных избрана новым председателем петербургского отделения партии "Зеленые", сообщил ЗАКС.Ру бывший руководитель ячейки Павел Брагин 10 февраля. Ранее Черемных состояла в партии "Справедливая Россия — За правду". Также она является помощницей депутата Заксобрания Марины Шишкиной.

Черемных состояла в СЗРП порядка шести лет, до весны 2023 года. Тогда депутаты Законодательного собрания от фракции "Справедливая Россия" массово вышли из партии из-за разногласий с федеральным руководством справедливороссов.

По словам Брагина, который возглавлял городское отделение "Зеленых" с января 2023 года, он останется рядовым членом партии и будет помогать соратникам в реализации некоторых проектах. В сентябре 2024 года он баллотировался от партии на губернаторский пост. Брагин занял третье место.

Константин Леньков / Кадр из видео СРЗП