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Новости 10:19

СК возбудил дело против девушки из-за видео у Казанского собора

фото ЗакС политика СК возбудил дело против девушки из-за видео у Казанского собора

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ст.148 УК РФ) в отношении 25-летней петербурженки, задержанной после публикации в соцсетях видео, на котором она якобы справляет нужду у Казанского собора, об этом 11 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Девушку задержали еще в январе на проспекте Художников. Поводом стал видеоролик в интернете. Однако сама фигурантка утверждает, что видео подделано, а на самом деле инцидент произошел в лесу. Тогда на нее составили административный протокол о мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП РФ).

Однако впоследствии следователи увидели в произошедшем признаки уголовного преступления. По их версии, действия девушки были публичными и совершены в целях оскорбления чувств верующих в местах, специально предназначенных для богослужений.

Напомним, что похожий инцидент произошел год назад. Молодой человек решил справить нужду на Сенатской площади, из-за чего пострадал постамент Медный всадник.

Фото: ЗАКС.Ру


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