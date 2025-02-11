СК выложил видео с извинениями девушки, справившей нужду у Казанского собора

Петербургские следователи опубликовали видео, на котором девушка, которая помочилась у Казанского собора, извиняется, об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

В январе в интернете появилось видео, на котором девушка решила справить нужду у Казанского собора в Петербурге. После этого ее задержали, однако тогда сотрудники полиции лишь составили на нее протокол о мелком хулиганстве (ст,20.1 КоАП РФ) и отпустили. Сейчас на нее возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (ч.2 ст.148 УК РФ).

"Я извиняюсь за свои видео. Также я сняла это всё на кружок в Telegram-канал. Я извиняюсь за своё аморальное поведение и свои действия. Я больше так делать не буду никогда в жизни", – сказала девушка в видеоизвинении.

Следователи подтвердили, что 25-летняя петербурженка свою вину признала, хотя до этого сотрудникам полиции рассказала, что видео – монтаж.

Напомним, что также во вторник утром, 11 февраля, появилась новость о том, что в отношении нее возбудили дело.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу