СФ обсудит создание условий для изучения русского языка мигрантами

Совет Федерации на пленарном заседании 12 февраля рассмотрит обращение к правительству РФ и региональным властям с предложением создать условия для изучения русского языка мигрантами, проживающими в стране, об этом 11 февраля пишет ТАСС.

В декабре сенаторы одобрили закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Тогда председатель СФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости комплексных мер по адаптации иностранных граждан и поручила подготовить соответствующее постановление.

Вопрос включен в предварительную повестку заседания. Документ, который будет рассмотрен на заседании, должен закрепить позицию сенаторов и направлен в правительство, органы образования и региональные власти.

Напомним, что в России также предложили обновить пакет документов для детей мигрантов при поступлении в школы. Родителям нужно будет подтвердить законность проживания в стране себя и ребенка.

Фото: ЗАКС.Ру