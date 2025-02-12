ЗакС принял закон о концессионных соглашениях

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 12 февраля приняли в третьем, окончательном чтении закон, который закрепляет за Смольным полномочия по заключению соглашений о государственно-частном партнерстве, передает корреспондент ЗАКС.Ру. После изменений на федеральном уровне депутатам пришлось актуализировать городской закон.

На все достигнутые ранее соглашения новый закон не повлияет - они продолжают действовать по прежним договоренностям.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о рассмотрении законопроекта в первом чтении. Напомним, часть депутатов предлагала сделать процедуру заключения концессионных соглашений более прозрачной, а также закрепить за парламентом участие в подготовке таких договоренностей. Поправки не были поддержаны парламентском большинством.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру