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Новости 10:51

ЗакС принял закон о концессионных соглашениях

фото ЗакС политика ЗакС принял закон о концессионных соглашениях

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 12 февраля приняли в третьем, окончательном чтении закон, который закрепляет за Смольным полномочия по заключению соглашений о государственно-частном партнерстве, передает корреспондент ЗАКС.Ру. После изменений на федеральном уровне депутатам пришлось актуализировать городской закон. 

На все достигнутые ранее соглашения новый закон не повлияет - они продолжают действовать по прежним договоренностям. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о рассмотрении законопроекта в первом чтении. Напомним, часть депутатов предлагала сделать процедуру заключения концессионных соглашений более прозрачной, а также закрепить за парламентом участие в подготовке таких договоренностей. Поправки не были поддержаны парламентском большинством. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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