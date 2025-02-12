ЗакС отменит городской закон о запрете на продажу зажигалок детям

Петербургский парламент 12 февраля в первом чтении поддержал законопроект о признании утратившим силу запрет на продажу зажигалок и различных емкостей с сжиженным газом несовершеннолетним, передает корреспондент ЗАКС.Ру. После установления запрета на реализацию такой продукции детям на федеральном уровне необходимость в городском законе отпала.

Государственная дума приняла закон о запрете продажи зажигалок детям в ноябре 2024 года. Ограничения, согласно положениям документа, начнут действовать с 1 марта 2025 года. Петербургский парламент стал одним из первых регионов в России, где на уровне субъекта запретили продавать зажигалки детям. ЗАКС.Ру рассказывал, как депутаты Заксобрания обсуждали инициативу два года назад - в феврале 2023 года. С помощью запрета они добивались снижения распространения токсикомании, так называемого "сниффинга".

Напомним, за продажу емкостей с сжиженным газам детям в Петербурге сейчас предусмотрены штрафы. Физлиц могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, а юридических - до 300 тысяч рублей. Депутат Денис Четырбок заявил, что за время действия закона в Петербурге не было составлено ни одного протокола - случаев продажи зажигалок детям не зафиксировано.

В Петербурге и России в целом сейчас активно обсуждаются и меры по борьбе с курением. В частности, запрет оборота вэйпов и других средств потребления никотина. На рассмотрении Государственной думы сейчас находится соответствующий законопроект. В петербургском парламенте инициативу поддержали.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру