Суд обязал собственника законсервировать исторический завод в Сестрорецке

Смольный выиграл суд по ансамблю Сестрорецкого оружейного завода, об этом 12 февраля сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в своем Telegram-канале. Собственник должен провести консервационные и противоаварийные работы.

Арбитражный суд города Петербурга и Ленобласти обязал собственника Сестрорецкого оружейного завода выполнить противоаварийные работы по четырем постройкам в течение года. Реставрационные работы на территории всего архитектурного комплекса должны быть завершены до 2028 года. Сейчас землей и зданиями ансамбля владеет компания "Специализированный застройщик ЭВО".

Комитет по государственному контролю использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подал иск против собственника завода в августе 2024 года. Как указано в карточке дела, решение было вынесено 30 января. В случае неисполнения решений суда в установленный срок, с компании будут взыскивать по 70 тысяч рублей в месяц в пользу КГИОП до момента исполнения решения.

В январе 2025 года стало известно, что Сестрорецкий районный суд Петербурга оштрафовал компанию на общую сумму 1,6 млн рублей по восьми протоколам о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ).

Сестрорецкий оружейные завод был основан по указу Петра I. Ансамбль является одним из старейших крупных оружейных заводов в России. Здание имеет статус памятника истории и культуры.

По данным, представленным в публикации Беглова, с целью защиты объектов исторического и культурного наследия Смольный в прошлом году подал 402 судебных иска, большинство из которых были удовлетворены.

фото из Telegram-канала Александра Беглова