Сенатор Кутепов предложил закрепить долю российских авто в каршеринге

Сенатор от Петербурга и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести минимальный процент отечественных автомобилей в парках операторов каршеринговых сервисов с 2026 года, сообщает 13 февраля "Парламентская газета".

Кутепов направил письмо с предложением об установлении обязательной доли российских автомобилей в сервисах каршеринга первому зампреду правительства России Денису Мантурову. Для этого предлагается внести поправки в Стратегию развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года. По мнению сенатора, в ней уделяется недостаточно внимания сфере каршеринга, популярность которой активно растет в последние годы.

Помимо этого, Кутепов предложил закрепить на законодательном уровне полномочия кабмина в 2025 году по установлению минимальной доли отечественного автопрома в отдельных секторах экономики. Еще одно предложение сенатора включает доступ к программе льготного лизинга российским автомобилям вне зависимости от года их выпуска – на данный момент льгота выдается только в год выпуска машины.

Напомним, что в конце января 2025 года президент России Владимир Путин снова призвал чиновников пересаживаться на отечественные автомобили. А петербургский парламент в начале года получил 10 новых собранных в городе на Неве автомобилей XCITE Х-CROSS 7 для сотрудников аппарата.

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