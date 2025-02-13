Песков: Путин и Трамп поручили начать проработку их встречи

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поручили своим помощникам немедленно начать проработку встречи на высшем уровне, сообщил ТАСС 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

"Определенно, есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи. Главам государств есть о чем поговорить. Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора. Но пока о каких-то сроках говорить невозможно, потому что подготовительная работа в эти дни только будет начинаться", - уточнил Песков.

Также в прошедшем разговоре Путин пригласил Трампа посетить Москву, на что Трамп ответил приглашением посетить Вашингтон.

"Обмен взаимными приглашениями — это одно, а ориентированность на отдельную встречу двустороннюю — это разные процессы",- добавил пресс-секретарь президента.

Помимо этого, Россия начала формировать переговорную группу для диалога с США, пока что ее состав неизвестен. Лидеры стран также договорились продолжить контакты как на уровне ведомств, так и на высшем уровне.

О поручении продолжить работу на уровне силовых ведомств сообщил также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Состоявшийся вчера очень содержательный, глубокий разговор между президентами двух стран, конечно, создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена, в том числе и на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых и специальных служб. Такое поручение дано", - цитирует ТАСС слова Нарышкина.

Кто выступил инициатором телефонного разговора и был ли это первый диалог с момента инаугурации Трампа – неизвестно. В Кремле высоко оценили телефонный разговор двух президентов, так как между Москвой и Вашингтоном в течение нескольких лет не было контактов на высшем уровне.

Напомним, что разговор Путина и Трампа по телефону прошел 12 февраля. В ходе беседы лидеры стран обсудили урегулирование конфликта на Украине и двусторонние отношения между США и РФ. Отдельной темой разговора стал обмен заключенными между странами. В рамках него 11 февраля был освобожден американец Марк Фогель, осужденный в России за контрабанду наркотиков.

фото с сайта Кремля