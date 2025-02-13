Мундеп Ветров предложил проводить в школах беседы о вреде Дня влюбленных

Депутат МО "Шушары" Михаил Ветров высказался за организацию в школах бесед об опасности Дня святого Валентина, сообщил телеканал RT. С соответствующим предложением мундеп обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

"Этот навязанный Западом "праздник" пропагандирует физиологическую и чувственную составляющую романтических отношений между людьми, отвергая духовное развитие и целомудрие", — цитирует телеканал текст обращения мундепа.

По версии Ветрова, атрибуты праздника влюбленных якобы способны сподвигнуть молодых людей к ранней половой жизни и "определенному финансовому поведению". В тех же атрибутах муниципал видит причины "неуместного и чужеродного русской культуре проявления "влюбленности"".

Ветров не единственный, кто негативно высказывается против Дня влюбленных. Борьбой с праздником известен депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов, чьим помощником является Ветров. Годом ранее парламентарий, например, предлагал организовать "горячую линию" для жалоб на школьные мероприятия в честь празднования 14 февраля. В те же дни спикер Заксобрания Александр Бельский говорил ЗАКС.Ру, что не празднует День святого Валентина и что ему, как православному человеку, ближе День святых Петра и Февронии.

Андрей Казарлыга, фото: Михаил Ветров / "ВКонтакте"