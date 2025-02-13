Володин поручил комитету Госдумы разобраться с именем Дантеса

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил парламентскому комитету по культуре разобраться в путанице с именем Дантеса в официальных документах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на двух неназванных депутатов.

Депутат от КПРФ Олег Смолин во время обсуждения повестки заседания обратил внимание на то, что в документе правительства есть ошибка в имени убийцы Александра Пушкина Жоржа Дантеса, которого в тексте именуют Э. Дантесом. Вероятно, его перепутали с героем романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" Эдмоном Дантесом.

В комментарии "РИА Новости" Смолин подтвердил, что упомянул путаницу на закрытой части пленарного заседания. По его словам, Володин поручил провести экспертизу, чтобы исправить ошибку в постановлении правительства от 2001 года.

"Вячеслав Володин, председатель Госдумы, попросил Ольгу Михайловну Казакову, председателя комитета по культуре, провести такую экспертизу и подсказать коллегам из исполнительной власти...", - рассказал "РИА Новости" Смолин.

Напомним, что внимание на ошибку обратила юрист из Петербурга Юлия Коновалова. Изначально она заметила неточность в распоряжении петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В КГИОП сослались на приказ Министерства культуры от 2017. В свою очередь, Минкульт сообщил, что составлял приказ в соответствии с постановлением правительства от 2001 года. Во всех трех документах место дуэли Пушкина и Дантеса обозначается как объект культурного наследия федерального значения "Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.". Теперь в комитете Смольного планируют провести экспертизу.

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