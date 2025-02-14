Смольный снова сменил главу ТФОМС

Временно исполняющим обязанности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования назначена Ольга Горохова. Она приступила к обязанностям накануне, 13 февраля, сообщили в ТФОМС. До этого она занимала должность заместителя директора. Ранее на должность врио директора был назначен Михаил Тропынин.

"В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2025 № 7-к с 13 февраля 2025 года временно исполняющей обязанности директора Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга назначена заместитель директора Горохова Ольга Анатольевна", - говорится в сообщении фонда.

Перестановки в ТФОМС начались после повышения предыдущего главы учреждения Константина Звоника, назначенного вице-губернатором Петербурга. В его зону ответственности вошли комитет по здравоохранению, комитет по информатизации и связи, а также управление ветеринарии.

Константин Леньков / Фото: ТФОМС