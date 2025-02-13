Врио директора ТФОМС стал Михаил Тропынин

На должность врио директора петербургского территориального фонда ОМС (ТФОМС) назначили бывшего заместителя директора Михаила Тропынина, сообщает "Деловой Петербург".

Михаил Тропынин заменил Константина Звоника, ранее занимавшего пост директора ТФОМС, после его назначения вице–губернатором Петербурга по здравоохранению 6 февраля. Тропынин начал исполнять обязанности директора 10 февраля. В фонде он трудился с весны 2024 года. До этого Тропынин успел с лета 2023 года по апрель 2024-го поработать первым заместителем министра здравоохранения Рязанской области. Примечательно, что бывший глава ТФОМС Константин Звоник, как и его преемник, в прошлом также работал в системе здравоохранения Москвы и области.

Звоник занимал должность директора фонда с июля 2023 года. До этого он с октября 2021 являлся специальным представителем губернатора Петербурга. На должности вице-губернатора по здравоохранению Звоник сменил Олега Эргашева, ушедшего 22 января в отставку.

фото из группы ТФОМС "ВКонтакте"