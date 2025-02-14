Минкульт пообещал исправить ошибку с Дантесом в ближайшие дни

Путаницу с именем убийцы поэта Александра Пушкина Дантеса в ряде официальных документов в Министерстве культуры пообещали устранить "в ближайшее время", заявил замминистра Сергей Обрывалин. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства 14 февраля.

Необходимые документы, в частности, акт государственной историко-культурной экспертизы по внесению изменений в реестр и подтверждение об исправлении ошибки поступят в Минкульт в течение следующей недели. После этого соответствующие поправки будут внесены в постановление правительства и приказ Минкультуры, где с 2001 года ошибочно упоминался "не тот" Дантес.

Неточность в документах возникла еще в 2001 году в постановлении правительства РФ, при описании объекта культурного наследия федерального значения - места дуэли Александра Пушкина и Жоржа Дантеса. Локация в постановлении была указана с неверным инициалом у последнего: "Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.". Позже ошибка была продублирована в приказе Минкультуры и распоряжении КГИОП в 2017 году. Ведомства ссылались на документ 2001 года.

Ошибку в документах стали активно обсуждать в середине февраля - до этого, с 2023 года петербургский юрист Юлия Коновалова пыталась обратить внимание петербургских чиновников из КГИОП на неточность. После широкой огласки в городских и федеральных СМИ, про путаницу с Дантесами заговорили в Государственной думе. В частности, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильному комитету изучить этот вопрос. Петербургский КГИОП в свою очередь сообщил, что заказал историко-культурную экспертизу, чтобы подтвердить факт ошибки.

Константин Леньков / Фото: Министерство культуры