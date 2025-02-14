В Усть-Луге начали заделку пробоин на танкере "Коала"

Водолазы Морспасслужбы начали подготовку к заделке пробоин корпуса танкера "Коала", поврежденного в результате взрыва в машинном отделении. В порт Усть-Луга, где пришвартовано судно, доставили основные материалы и оборудование. Сейчас специалисты проверяют их перед началом работ, сообщила пресс-служба Росморречфлота 14 февраля.

Параллельно к танкеру проложен паропровод, через который в грузовые танки подают пар для разогрева мазута. Всего на борту находится около 130 тысяч тонн топлива, выгрузить его можно только в подогретом виде.

По словам пресс-службы, специалисты также восстанавливают энергоснабжение судна. Для подводных работ подготовлены телеуправляемые необитаемые аппараты.

Напомним, техногенный инцидент произошел на танкере "Коала" 9 февраля. Было повреждено машинное отделение.

фото пресс-службы Минтранса