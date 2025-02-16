В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева

Памятную доску в честь выпускников университета — руководителей Российского государства открыли 15 февраля в СПбГУ, сообщила пресс-служба вуза. Мероприятие приурочено к празднованию 301‑й годовщины со дня основания вуза.

На доске значатся имена революционера и основателя СССР Владимира Ленина, нынешнего президента России Владимира Путина, а также Дмитрия Медведева, который занимал пост главы государства с 2008 по 2012 года. Все трое являются выпускниками юридического факультета СПбГУ.

На открытии доски выступили вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель комиссии по образованию, культуре и науке ЗакСа Юрий Авдеев, заместитель председателя правительства Ленобласти Николай Емельянов, ректор СПбГУ Николай Кропачев, а также известные выпускники университета.

Пиотровский в своем выступлении подчеркнул, что и Путин, и Медведев сохраняют связь с университетом.

"Как и большие музеи, Санкт‑Петербургский Университет — это не просто здания и события, происходящие в нем сегодня. Это обилие культур — в прошлом, настоящем, будущем — и память о людях, которые его закончили. Эта связь существует, и о ней нужно все время напоминать. Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев и сегодня связаны с университетом самыми разными связями, доска, которую мы сегодня открыли, рассказывает об этом", - отметил Пиотровский.

Как упоминается в публикации на официальном сайте вузе, Дмитрий Медведев на данный момент занимает пост председатель Попечительского совета университета. Также подчеркивается, что Владимир Путин в январе 2000 года объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента именно в актовом зале СПбГУ. В марте 2000 года он был избран на свой первый срок.

Первая памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам вуза, была открыта еще в 1909 году в честь писателя Николая Гоголя.

Напомним, что в марте 2024 Беглов подписал постановление об установке в университете памятной доски имени экс-ректора СПбГУ, филолога Людмилы Вербицкой. В ноябре того же года возле юридического факультета был открыт памятник правоведу Владимиру Спасовичу. В церемонии приняли участие министр юстиции Константин Чуйченко и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

фото из Telegram-канала Алексея Корабельникова