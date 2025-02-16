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Новости 13:15

Песков: Путин ведет телефонные разговоры с главами государств один

фото ЗакС политика Песков: Путин ведет телефонные разговоры с главами государств один

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства обычно проводит телефонные разговоры с иностранными лидерами за закрытыми дверями и без посторонних. Об этом 16 февраля сообщает ТАСС.

"Обычно, когда президент ведет телефонные разговоры, ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит", - сообщил Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину во время интервью.

При этом президент иногда приглашает к себе профильных чиновников, если в этом есть необходимость для уточнения конкретных вопросов по теме беседы, отметил представитель Кремля.

Напомним, что 12 февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентов США Дональдом Трампом. Это был первый контакт между странами на высшем уровне в течение нескольких лет. По результатам звонка главы государств поручили начать проработку их встречи

фото с сайта Кремля


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