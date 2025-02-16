Двое пенсионеров из Петроградского района отдали мошенникам более 13 млн рублей

Сразу о двух случаях мошенничества в отношении пенсионеров в Петроградском районе сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 16 февраля. Мужчину убедили передать злоумышленникам 12 млн рублей, женщину — 1,25 млн рублей.

Первый эпизод произошел с 86-летним жителем дома по улице Ленина. Мужчина подал заявление в полицию Петроградского района 15 февраля, где сообщил, что передал курьеру 12 млн рублей. По его словам, перед этим ему позвонили неизвестные и убедили передать деньги посыльному, чтобы обеспечить их сохранность. Полиция уже возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ведется расследование произошедшего.

За день до этого, 14 февраля, в полицию поступило заявление от другой жительницы Петроградского района. Как сообщала 87-летняя женщина, в тот день ей также позвонили неизвестные и убедили передать курьеру 1,25 млн рублей. Мужчина получил от пенсионерки посылку с деньгами возле ее дома по улице Всеволода Вишневского и должен был доставить их заказчику по улице Марата, 50. Однако получатель на место не явился, объяснив, что попал в ДТП, и попросил оставить посылку в кафе. Поздно вечером сотрудники полиции задержали петербуржца, который забрал деньги, оставленные курьером. Против молодого человека возбудили дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Представители властей разных уровней обсуждают способы борьбы с телефонным мошенничеством, которое становится все более распространенным. 13 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило комплекс изменений в законодательстве для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Ранее, 11 февраля, Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" для защиты от мошенников, которые вынуждают россиян брать кредиты.

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