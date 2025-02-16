Издательство "Просвещение" подало в суд на ФАС

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от издательства "Просвещение" к Федеральной антимонопольной службе, обратило внимание РБК 15 февраля. Ранее ведомство обязало компанию перечислить в бюджет более 2 млрд рублей из-за высоких цен на школьные учебники.

Согласно карточке дела, иск о признании решений службы незаконными был подан 13 февраля, другие подробности на данный момент неизвестны. Ранее в этом году ФАС направила предписание о необходимости издательству снизить цены на их учебники по трем предметам: русский язык, история и биология. Помимо этого, "Просвещение" было обязано перечислить в бюджет чуть более 2 млрд рублей дохода, который был якобы получен незаконно.

Дело против издательства ФАС возбуждала дважды: в апреле и августе 2024 года после поручения председателя Совета Федераций Валентины Матвиенко. По ее мнению, рост цен на учебники, иногда достигавший 150%, был связан с монополией на их издание. ФАС провела проверку, в результате которой пришла к выводу, что подавляющее большинство учебников по русскому языку, истории и биологии выпускаются издательством "Просвещение", что позволило компании установить "монопольно высокие цены".

В свою очередь, издательство заявило, что представило службе данные, объясняющие его ценовую политику в 2021-2022 годах, и подтверждающие, что антимонопольное законодательство не было нарушено. Более того, "Просвещение" в ответ на решение ведомства утверждает, что, несмотря на рост цен на бумагу, картон и краски, а также услуги полиграфии, оно смогло сдержать цены на учебники в 2023-2024 годах. По информации компании, с 2023 года она внедрила политику формирования себестоимости для определения расчетной цены учебников.

Напомним, что 6 февраля ФАС сообщила, что в 2024 году взыскала штрафов на общую сумму 9,9 млрд рублей.

фото ЗАКС.Ру