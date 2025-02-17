Обвиняемый в убийстве журналиста Максимова дал интервью в "Крестах"

Бывший полковник полиции Михаил Смирнов, обвиняемый в трёх убийствах, включая расправу над журналистом Максимом Максимовым, дал интервью заместителю главного редактора "Фонтанки" Евгению Вышенкову в СИЗО "Кресты", об этом пишет само издание 17 февраля.

Разговор, как пишет "Фонтанка", был посвящён тому, как бывший милиционер пришёл к преступлениям, что повлияло на его решение и в какой момент произошёл перелом.

Смирнов признался, что больше всего сожалеет об убийстве Максимова. Ранее сообщалось о том, что бывший полковник может быть причастен и к другим убийствам. По его словам, расправа над журналистов была по "дурацкой причине", а случилось все из-за того, что бывший полковник не может отступать, раз он уже принял решение это сделать.

Напомним, занимавшийся расследованиями коррупции в правоохранительных органах журналист "Фонтанки" Максим Максимов пропал без вести летом 2004 года. В декабре 2024 года бывший полковник полиции Михаил Смирнов признался в убийстве журналиста. На допросе он заявил, что решился на это после информации о подготовке статьи о его причастности к провокациям против заместителя начальника Пулковской таможни. Позже было найдено и тело Максимова, закопанное недалеко от Белоострова.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу