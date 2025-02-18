Торги по продаже "Крестов" в Петербурге вышли на этап определения победителя

Госкомпания "Дом.РФ" завершила приём заявок на участие в торгах по продаже комплекса бывшей тюрьмы "Кресты" на Арсенальной набережной, об этом стало известно из информации на сайте торгов.

Как писал "Деловой Петербург", статус лота изменился на "Определение победителя" около трех часов дня в понедельник, 17 февраля. На данный момент список претендентов пока что не опубликован. Сами торги запланированы на 21 февраля. Начальная цена контракта – 1,052 млрд рублей.

Лот включает земельные участки площадью 3,9 гектара и здания общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров. Некоторые из них является объектами культурного наследия. После проведения реставрации здесь хотят сделать многофункциональный центр.

Напомним, что о том, что бывшее СИЗО "Кресты" на Арсенальной набережной в Петербурге выставили на торги за 1,052 млрд рублей стало известно в начале декабря.

Фото: ЗАКС.Ру