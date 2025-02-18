ЛДПР предложила наказывать за ложную выдачу сертификатов о знании языка

Законопроект о введении уголовной ответственности за фиктивную выдачу иностранцам сертификата о знании русского языка, истории и законодательства России был внесен в Госдуму 18 февраля. Инициатива была подготовлена депутатами от ЛДПР во главе с председателем партии с Леонидом Слуцким и сенаторами Вадимом Деньгиным и Еленой Афанасьевой.

Согласно законопроекту, за фиктивную выдачу сертификата может грозить наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Под фиктивной выдачей сертификата подразумевается его выдача в случае, если знание русского языка, истории и законодательства России иностранцем не соответствует действительности, либо при наличии нарушений при проведении экзаменов.

Согласно пояснительной записке проекта, в последние годы возросло количество фиктивных экзаменов для получения иностранцами разрешения на временное проживание, вида на жительство или разрешения на работу. Как указано в записке, в 2024 году Рособрнадзор дважды предостерег пять вузов о недопустимость нарушения требований к проведению аттестации.

Такие же предостережения получали СПбГУ и РГПУ им. Герцена, уполномоченные проводить сдачу экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства России в Петербурге и Ленобласти в 2024 году. Отметим, что в 2025 году это право осталось только у РГПУ им. Герцена.

Напомним, что в январе 2025 года ректор РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Тарасов рассказал, что около трети иностранцев не могут сдать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России с первой попытки.

Фото: ЗАКС.Ру