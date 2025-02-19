Шокировавший Амосова законопроект преодолел третье чтение

Проект изменения закона "О промышленной политике в Санкт-Петербурге" прошел третье чтение в Заксобрании на заседании 18 февраля и направляется на подписание губернатором. Речь в документе идет о профессиональной подготовке кадров для оказании поддержки промышленным предприятиям.

К третьему чтению никаких поправок не поступило, отметил спикер Александр Бельский. Согласно итоговому тексту документа, органы власти в Петербурге могут получить право поддерживать предприятия, в том числе, путем "организации и проведения мероприятий, направленных на повышение престижности и привлекательности профессий в сфере промышленности в Санкт-Петербурге". При этом из закона исчезнет упоминание "международных систем JuniorSkills и WorldSkills", которое сейчас в нем присутствует.

Упоминание программ переквалификации в первоначальном тексте проекта "шокировало" депутата Михаила Амосова, о чем тот сообщил на заседании ЗакСа 5 февраля. В своем выступлении он сообщил, что испытывает "некоторый шок" от того, что видит написанное "на иностранщине". Соавтор проекта Всеволод Беликов тогда нашел доводы коллеги обоснованными и пообещал избавиться от зарубежной лексики в тексте. В итоге депутаты договорились, что Амосов выступит соавтором проекта. Ко второму чтению упоминания JuniorSkills и WorldSkills из документа решено было убрать.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру