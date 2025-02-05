Амосов шокирован латиницей в законопроекте Беликова

Во время обсуждения инициативы о развитии петербургской промышленной отрасли в городском парламенте 5 февраля зашла речь об уместности иностранных слов в законопроектах. В документе, подготовленном депутатом Всеволодом Беликовым упоминаются программы переквалификации JuniorSkills и WorldSkills. Использование латиницы возмутило члена фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаила Амосова.

- А нельзя ли в законе Санкт-Петербурга писать по-русски, на государственном языке. Вот что это за английские буковки вы написали? Я не обязан понимать, никто не обязан в России понимать. У нас есть государственный язык - русский. <...> У меня некоторый шок от того, что вижу на иностранщине написанное, - заявил Амосов.

Защитник русского языка добавил, что никто в России не пишет "artillery" вместо "артиллерия" или "olympic games" вместо "олимпийских игр".

Беликов с коллегой согласился и пообещал внести поправку, которая исключит иностранные слова в российском документе. Он договорился с Амосовым, что последний выступит соавтором.

Законопроект, вызвавший лингвистический спор, посвящен внесению изменений в городской закон "О промышленной политике в Санкт-Петербурге". В документе хотят указать, что органы власти могут помогать в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение престижности и привлекательности профессий в соответствующей сфере.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру