Депутат Барышников предался ностальгии по 2016 году

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Михаил Барышников присоединился к тренду из соцсетей и поделился в свой фотографией десятилетней давности. На снимке парламентарий запечатлен в Ротонде Мариинского дворца с удостоверением депутата. Кадр сделан 29 сентября 2016 года во время вручения удостоверений новым депутатам шестого созыва.

"Все ностальгируют по 2016-му. Решил не отставать и напомнить, с чего всё началось", – написал Барышников.

В тот день удостоверения народным избранникам вручал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич. Церемония прошла через полторы недели после выборов. Барышников тогда избрался в парламент впервые. До этого он возглавлял МО "Город Петергоф".

Тренд "2026-й — это новый 2016-й" стал популярен в социальных сетях в начале 2026 года. Пользователи публикуют свои фотографии десятилетней давности, ностальгируя по 2016 году.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру