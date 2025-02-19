На 340 адресах Петербурга установят новые светофоры и пешеходные переходы

В 2025 году на более чем 340 адресах в Петербурге установят новые технические средства организации дорожного движения, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Одним из значимых нововведений станет оснащение светофоров устройствами звукового и голосового сопровождения. Они появятся на 15 участках в Адмиралтейском, Калининском, Кировском и Красносельском. Всего планируется разместить 90 отечественных устройств, которые помогут слабовидящим петербуржцам безопасно пересекать проезжую часть.

Также одобрена программа создания новых нерегулируемых пешеходных переходов. Они появятся на 60 участках в 15 районах Петербурга и будут оснащены дорожными знаками, разметкой, а в случае необходимости – искусственными неровностями и мигающими светофорами.

Кроме того, в 2025 году на тысяче улиц Петербурга будет восстановлено 686 тысяч квадратных метров дорожной разметки.

Напомним, что в Петербурге 8 тысяч видеокамер оснастят возможностью распознавать этническую идентичность попадающих на записи людей. Глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города Олег Капитанов заявил, что такое решение было принято для усиления контроля за мигрантами.

Фото: ЗАКС.Ру