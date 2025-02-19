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Новости 17:56

Московский суд оштрафовал правнучку летчика Чкалова по иноагентской статье

фото ЗакС политика Московский суд оштрафовал правнучку летчика Чкалова по иноагентской статье

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей спортсменку и правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову* по иноагентской статье, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Речь идет о статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч.4 ст.19.34 КоАП РФ), а именно об отсутствии иноагентской маркировки в публикациях. В пресс-службе при этом не уточнили, в каких именно публикациях отсутствует обозначение.

По решению суда Богдановой* был назначен штраф в размере 45 тысяч рублей. Иноагентом спортсменку признали летом 2024 года.

Напомним, что также в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Причиной стали высказывания Богдановой* в интервью журналисту Олегу Кашину**.

*Минюст внес Дарью Богданову в список иноагентов

**Минюст внес Олега Кашина в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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