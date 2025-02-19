Московский суд оштрафовал правнучку летчика Чкалова по иноагентской статье

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей спортсменку и правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову* по иноагентской статье, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Речь идет о статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч.4 ст.19.34 КоАП РФ), а именно об отсутствии иноагентской маркировки в публикациях. В пресс-службе при этом не уточнили, в каких именно публикациях отсутствует обозначение.

По решению суда Богдановой* был назначен штраф в размере 45 тысяч рублей. Иноагентом спортсменку признали летом 2024 года.

Напомним, что также в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Причиной стали высказывания Богдановой* в интервью журналисту Олегу Кашину**.

*Минюст внес Дарью Богданову в список иноагентов

**Минюст внес Олега Кашина в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру