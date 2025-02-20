СК предъявил Кулибабе обвинение в еще одном убийстве

Фигуранту дела об убийстве двоих человек в 1993 году Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в организации еще одного убийства, совершенного из корыстных побуждений и с отягчающими обстоятельствами (ч. 4 ст. 17, п.п. "а", "н" ст. 102 УК РСФСР), сообщили 20 февраля в Главном следственном управлении СК по Петербургу. По версии следствия, петербуржец мог быть причастен к убийству своего знакомого Александра Боброва, совершенном в 1995 году.

По версии следствия, знакомый Кулибабы Дмитрий Скворцов вступил с ним в сговор для совершения преступления "из личных неприязненных отношений". Для этого Скворцов якобы подыскал исполнителя за денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов США, а Кулибаба будто бы договорился со знакомым Боброва о помощи в убийстве.

Киллер застрелил Боброва из пистолета ТТ с глушителем 14 марта 1995 года в собственной квартире жертвы на проспекте Славы. Доступ в жилище ему якобы обеспечил знакомый Боброва.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с участием региональных подразделений МВД установлена причастность Владимира Кулибабы к совершению указанного преступления", — говорится в сообщении Следкома.

Скворцов в настоящее время находится в розыске. Исполнитель преступления скончался в 2003 году, в отношении пособника вынесен обвинительный приговор.

Напомним, что Кулибаба вместе с Владимиром Карпинским и Анатолием Мотылем уже проходят по уголовному делу об убийстве бандой криминального авторитета Игоря Савина и его охранника Кирилла Угольникова в 1993 году. 14 февраля коллегия присяжных огласила вердикт по делу. Присяжные признали доказанными руководство бандой со стороны Кулибабы, а также участие в ней Карпинского и Анатолия Мотыля. Помимо этого, доказанными были признаны организация Кулибабой убийства двоих человек при пособничестве Мотыля и неудачная попытка покушения на еще одно убийство со стороны Кулибабы.

При этом присяжные пришли к выводу о недоказанности вины Карпинского в убийствах и в покушении на убийство. 17 февраля Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения Владимиру Карпинскому с заключения под стражу на домашний арест.

UPD: Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении Кулибабы под стражу в рамках нового уголовного дела. Фигуранту назначили срок содержания под арестом по 19 марта.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга