В музее Заксобрания представили два сбитых украинских БПЛА

Экспозицию музея Мариинского дворца, посвященную специальной военной операции, пополнили два украинских беспилотных летательных аппарата, сбитые военнослужащими из Ленинградского полка в Луганской области. Экспонаты передали Заксобранию 20 февраля, сообщили в пресс-службе парламента. В торжественной церемонии приняли участие депутаты Константин Чебыкин и Юрий Гладунов, а также командир Ленинградского полка Михаил Коган и главы муниципальных образований Василеостровского района: Алексей Захаров из МО "Остров Декабристов", Дмитрий Иванов из МО "Васильевский", Владимир Борисов из МО "№7" и Елена Фомина из МО "Гавань".

Как передает пресс-служба ЗакСа, во время мероприятия зашла речь о поддержке военнослужащих из Ленинградского полка от правительства Петербурга, депутатов и жителей города. Командир полка поблагодарил губернатора Александра Беглова и спикера Заксобрания Александра Бельского за предоставленное обмундирование, средства радиоэлектронной борьбы, БПЛА и другие ресурсы.

- Санкт-Петербург действует по принципу "своих не бросаем". Город оказывает большую, значимую помощь нашим ребятам в зоне специальной военной операции, а также жителям освобожденных территорий, - приводит слова Когана пресс-служба Заксобрания.

Экспонаты для выставки, посвященной СВО, в Мариинском дворце собирают давно. Например, о том, что среди экспонатов будут представлены обломки ракеты HIMARS депутат Чебыкин рассказывал еще в весной 2023 года. Отметим, на днях в Заксобрании открыли фотовыставку "Свои. Герои", на которой представлены портреты участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга