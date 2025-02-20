Комиссия ЗакСа поддержала проект о праздновании Дня многодетной семьи

В Законодательном собрании состоялось очередное заседание постоянной комиссии по соцполитике и здравоохранению, сообщили 20 февраля в пресс-службе городского парламента. Поддержку участников нашла инициатива вице-спикера ЗакСа Павла Иткина (ЛДПР) о праздновании в Петербурге Дня многодетной семьи.

Свой проект Иткин единолично внес на рассмотрение коллег в начале минувшего декабря. Депутат предложил дополнить закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" строкой о ежегодном праздновании в городе Дня многодетной семьи 23 января. Дату он выбрал неслучайно: в этот день в 2024 году президент Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки многодетных семей.

Комиссия ЗакСа обсудила предложенный законопроект и единогласно рекомендовала его к принятию в первом чтении. Как отмечается в сообщении пресс-службы, в Петербурге насчитывается свыше 76 тысяч многодетных семей, и их количество растет. "Это ответная реакция петербургских семей на меры поддержки, которые регулярно инициируют городские парламентарии и правительство Санкт-Петербурга", — считают в ЗакСе.

В то же время комиссия сочла нуждающимися в доработке два законопроекта, касающиеся упрощения получения от города машин семьями с семью и более детьми. Как отмечается, реализация инициатив потребует привлечения дополнительных средств из бюджета. Совершенствованием предложений займется специальная рабочая группа, в состав которой войдут депутаты и представители исполнительной власти.

Ранее фракция "Яблоко" предлагала выделять машины семьям с семью и более детьми в возрасте до 23 лет, если те учатся на очной форме обучения. Сейчас такая мера поддержки положена семьям с семью и более несовершеннолетними детьми.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Законодательного собрания