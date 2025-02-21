Комиссия ЗакСа в понедельник обсудит курьеров на электровелосипедах

В понедельник, 24 февраля в Мариинском дворце состоится заседание комиссии Законодательного собрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, на котором собираются обсудить вопросы регулирования движения курьеров на электровелосипедах. Ождается, что в дискуссии примет участие президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков, сообщил председатель парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Межрегиональная ассоциация курьерских служб - одна из крупнейших отраслевых организаций в России. МАКС также выступает в качестве представителя бизнеса при обсуждении профильных вопросов с органами исполнительной власти.

"Работа над регулированием движения доставщиков по городу продолжается. В понедельник, 24 февраля, эту тему поднимут в рамках заседания нашей постоянной комиссии по транспорту. Депутаты, представители органов исполнительной власти и эксперты обсудят возможный план действий", - написал Бельский в своем Telegram-канале.

Напомним, тему ограничений для использования электровелосипедов на тротуарах поднял спикер Заксобрания в конце января 2025 года. Тогда Бельский выразил мнение, что курьеры на подобных средствах передвижениях должны двигаться только по дорогам, чтобы не подвергать опасности пешеходов. С 30 января на сайте парламента открыто голосование для горожан с вопросом о необходимости ужесточения правил передвижения на электровелосипедах. За три недели более 80% опрошенных сообщили, что курьерам следует передвигаться по проезжей части.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру