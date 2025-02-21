МО № 65 купило билеты на концерт Ефима Шифрина на 2,2 млн рублей

Муниципальное образование № 65 заключило контракт о покупке 1800 билетов на концерт юмориста Ефима Шифрина на сумму 2,2 млн рублей следует из информации на портале госзакупок. Договор был подписан 19 февраля, билеты предназначаются жителям муниципального округа.

Согласно договору, московский индивидуальный предприниматель Вита Иванова обязуется в срок до 25 февраля предоставить 1 800 билетов на концерт Шифрина на общую сумму 2,16 млн рублей. Стоимость одного билета составляет 1 200 рублей.

Концерт артиста носит название "Без труб и барабанов". Он состоится 9 марта 2025 года в ДК им. Ленсовета.

Напомним, что в начале февраля МО "Пороховые" потратило 3 млн рублей на покупку билетов на концерт "Шлягер года — 2024 "НаРодные песни"" в Ледовом дворце. В октябре 2025 года МО "Поселок Саперный" потратил почти 300 тысяч рублей на "Супердискотеку 90-х".

Фото: ЗАКС.Ру