Беглов и Куренков встретились с родственниками погибших пожарных

Губернатор Александр Беглов вместе с главой МЧС Александром Куренковым и начальником регионального ГУ МЧС Алексеем Аникиным встретились с вдовами и родными пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщила 21 февраля пресс-служба губернатора. Встреча прошла на Зимнем стадионе, где глава города и министр торжественно открыли XХХI Международный турнир по мини-футболу, посвященный памяти героев-пожарных.

День памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, установлен в Петербурге 23 февраля. В этот день в 1991 году при тушении пожара в гостинице "Ленинград" погибли девять сотрудников 11-й пожарной части Калининского района.

В беседе с родными погибших пожарных поднимались вопросы медицинского обеспечения ветеранов пожарной службы и членов семей, меры социальной поддержки вдов и членов семей пожарных, а также образования детей. По итогам встречи Беглов дал ряд поручений.

Турнир по мини-футболу проходит ежегодно, на соревнованиях присутствуют родные, близкие и коллеги погибших пожарных, а также курсанты и сотрудники МЧС. В этом году в турнире приняли участие 24 команды.

Беглов и Куренков передали также торжественно передали петербургским пожарным 39 единиц новой техники. Машины для этого выстроили на Дворцовой площади у стен Эрмитажа.

Это не первый случай, когда губернатор и министр передают технику спасателям. В августе 2024 года Беглов вместе с Куренковым открыли пожарную часть № 33 в Красном Селе. Они же передали Петербургскому пожарно-спасательному гарнизону восемь единиц новой техники, закупленной на средства городского и федерального бюджетов.

Фото: Александр Беглов / Telegram