ЗакС рассмотрит проект о штрафах за нарушения при маломерном судоходстве

Депутаты Заксобрания рассмотрят проект о наказании за нарушения правил пользования маломерными судами в Петербурге, следует из внесенного 19 февраля в городской парламент документа. Инициатива предполагает внесение поправок в региональный Экологический кодекс и в в городской закон об административных правонарушениях.

Поправка в Экологический кодекс преследует цель наделить правительство Петербурга возможностью утверждать правила пользования маломерными судами в городской акватории. Во втором случае речь идет о введении штрафов для нарушителей.

Авторы проекта предлагают установить для граждан "вилку" от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Из пояснительной записки к проекту следует, что он разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Инициативу внесли депутаты Всеволод Беликов, Павел Иткин, Алексей Макаров, Алексей Цивилев и Денис Четырбок.

Также 19 февраля ЗакС зарегистрировал проекты о запрете иноагентам арендовать в Петербурге творческие мастерские и о праве беспрепятственно использовать в метро USB-розетки для зарядки гаджетов.

Согласно законодательству, маломерным считается судно длиной до 20 метров и вместимостью до 12 человек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру